Esmaspäeval võib sada nii lund, lörtsi, kui ka jäävihma

Eelolev öö on Eestis pilves. Kohati sajab vähest lund, lörtsi või vihma. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 8, Kirde-Eestis kuni 10 kraadi.

Hommik on pilves. Eesti lõunapiiril sajab kohati lund, võimalik, et ka jäävihma. Teed on libedad. Puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 8, Kirde-Eestis kuni 10 kraadi.

Päev on pilves. Saartel ja Eesti lõunaosas sajab lund ja lörtsi, sekka ka vihma ja jäävihma. Eesti põhjaosas on sajuvõimalus väike. Teedel on jäiteoht. Puhub kirde- ja idatuul, 6 kuni 13, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, Saaremaal tõuseb õhutemperatuur kohati 0 kraadini.