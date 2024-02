Ukraina relvajõudude uus ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi on lahinguväljal Vene sissetungijatele ebameeldivaks üllatuseks, avaldas pühapäeval arvamust Ühendriikide armee endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges.

Oluline esmaspäeval 12. veebruaril kell 5.35:

- Hodges kiitis Sõrskõi valikut Ukraina armee ülemjuhataja ametikohale;

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal edasi.

Hodges kiitis Sõrskõi valikut Ukraina armee ülemjuhataja ametikohale

Ukraina relvajõudude uus ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi on lahinguväljal Vene sissetungijatele ebameeldivaks üllatuseks, avaldas pühapäeval arvamust Ühendriikide armee endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges.

Ukraina relvajõudude peastaabi poolt suhtlusvõrgustikku Telegram postitatud videos ütleb Hodges, et Valeri Zalužnõi vallandamise otsus oli president Volodõmõr Zelenski jaoks raske, kuna ta oli tõhus komandör, keda sõdurid, ühiskond ja liitlased austasid.

Erukindral märkis samas, et selline otsus on riigi presidendi eesõigus.

Hodgesi sõnul on Sõrskõi kogemustega sitke võitleja ning venelased pole sugugi rahul, kui näevad Ukraina armee eesotsas juba teist silmapaistvat komandöri.

"Kindral Sõrskõi on ohvitser, kelle president valis Ukraina relvajõude juhtima. See ei ole iludus- ega populaarsusvõistlus. President valis ohvitseri, keda ta peab sellesse sõja faasi kõige sobivamaks," lisas erukindral.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov pidas reedel relvajõudude uue ülemjuhataja Sõrskõiga esimese töökohtumise, mille käigus arutati relvajõudude üksikasjalikku tegevuskava 2024. aastaks, edastas kaitseministeerium.

"Äärmiselt oluline teema on logistikasüsteemi loomine ja sõjaväe vajaduste õigeaegne rahuldamine. Keskendutakse üksuste tõhusale rotatsiooni- ja puhkesüsteemile," ütles Umerov.

Minister ja ülemjuhataja arutasid ka väljaõppe kvaliteedi tõstmist, koolituskeskuste varustamist, uute instruktorite koolitamist ja tänapäeva kogemustega arvestamist. Erilist tähelepanu pöörati Ukraina relvajõudude uuele harule – drooniväele.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Bahmuti suunal edasi. Venemaa väitis, et Vene väed on kahe kilomeetri kaugusel Tšasiv Jarist.

Tšasiv Jar asub Bahmutist veidi vähem kui viie kilomeetri kaugusel läänes. ISW hinnangul on Vene väed Tšasiv Jari idapoolsest äärelinnast umbes 2,3 kilomeetri kaugusel. Lahingud käivad veel ka Bohdanivka lähedal. Samuti käivad lahingud endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud. Vene väed suutsid veidi edasi liikuda Nevelske ümbruses, seda kinnitavad ka 11. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Ukraina ja Vene allikad teatasid, et lahingud käivad veel Siverne, Pervomaiske, Stepove, koksitehase lähedal. Samuti käivad lahingud Avdijivkas.

Tauria suuna juht kindral Oleksandr Tarnavski tõdes, et Venemaa kasutab Tauria suunal üha rohkem soomusmasinaid. Vene väed ründavad ka Ukraina armee positsioone, mis asuvad Donetski linnast edelas. Ägedad lahingud käivad Krasnohorivka, Novomõhhailivka lähedal.