AirBaltic peab lähiajal leidma 200 miljonit eurot

Läti lennufirma AirBaltic laenas 2019. aastal võlakirjaturult viieks aastaks 200 miljonit eurot ja nüüd on firmal selle raha leidmiseks aega jäänud pool aastat. Võimalik, et laenu maksmiseks peab Läti riik taas lennufirmale appi tulema.

AirBaltic emiteeris 2019. aastal võlakirju 200 miljoni ulatuses. AirBalticu suurim omanik on Läti riik, firmal pole aga õnnestunud uusi investoreid ligi meelitada. Valitsus arutab nüüd firma vähemusosaluse esmast avalikku pakkumist börsil.

Praeguse seisuga on AirBalticu omakapital ligi 71 miljoni euroga miinuses. See tähendab kõrgemaid laenuintresse, mis omakorda kahjustab firma rahvusvahelist konkurentsivõimet, vahendas LSM.

AirBaltic on viimaste aastate jooksul suutnud rahavoogu suurendada, ametlikke andmeid veel pole, aga firma teatas, et eelmisel aastal võis see olla ligi 668 miljonit eurot. Võimalik, et firma jõudis 2023. aastal kasumisse.

Firmal on samas suur võlakoormus ning 30. juulil peab AirBaltic tagasi maksma 200 miljonit eurot. Firmal praegu seda raha ei ole. Seetõttu pole järjekordne riigiabi taas välistatud. Firma võib emiteerida samuti uusi võlakirju, või otsida juurde uusi investoreid.

"Kõik kolm varianti on võimalikud. Me ei saa täna teha avaldust selle kohta, milline nendest variantidest teoks saab," ütles ettevõtte juht Martin Gauss.

Gauss avaldas siiski lootust, et lennufirma ei pea riigi poole pöörduma. Ukraina sõja tõttu on aga välisinvestorite huvi Balti piirkonna vastu vähenenud. Gauss tõdes, et laenu võtmine läheb nüüd oluliselt kulukamaks. Viis aastat tagasi oli laenu intressimäär 6,75 protsenti.