Linnar Viik: Facebookile tõi edu kiirelt rahvusvaheliseks muutumine

"Aastal 2004 oli maailmas oli ligi 800 miljonit internetikasutajat ning see arv kasvas väga kiiresti. Internet oli tehnoloogiainimeste sfäärist plahvatuslikult välja jõudnud kõigisse sotsiaaldemograafilistesse segmentidesse," sõnas Viik esmaspäeval "Terevisioonis".

Viigi sõnul oli sel ajal tehnoloogia areng jõudnud sinnamaani, kus interneti teel oli võimalik pilte jagada.

Facebooki eristas teistest platvormidest piiriüleseks muutumine. "Maailmas oli juba sotsiaalmeedia võrgustikke olemas. Selliseid mikroblogitaolisi keskkondi nagu MySpace, Orkut või Friendster. Millega Facebook suutis maailma vallutada, oli kiirelt piiriüleseks muutumine," sõnas Viik.

Viigi hinnangul mõistis Facebook inimeste soovi, et internet neid ühendaks. "Inimesed soovivad teineteisega informatsiooni vahetada, teineteise kohta midagi öelda, soovivad ise oma arvamust välja öelda. See oli kõige suurem võimekus – jagada oma arvamust teistega ja olla selles maailmas teistega koos," sõnas Viik.

Viigi sõnul ei olnud Facebooki ülemaailmset levikut ette näha.

"Tehnoloogia ajaloost on teada üks asi – alguses inimene loob tehnoloogia mingil eesmärgil, seejärel hakkab tehnoloogia kujundama inimese käitumist ning välja tooma neid mustreid, mida me alguses ei osanud ette arvata," sõnas Viik.

Facebookil on kolm miljardit kasutajat, kellest kaks miljardit kasutavad platvormi iga päev. Nädalas on keskmine kasutaja platvormiga seotud rohkem kui 20 tundi.

Viigi sõnul kuulub maailma viiest populaarsemast inimeste vahel ühendusi loovast rakendustest neli Facebookile. Facebooki alla kuuluvad ka Messenger, Instagram ja WhatsApp. "Need on ainult väikesed näited selle kohta, kuivõrd suur ta on," sõnas Viik.

Globaalselt on Facebookil rohkem kui 60 000 töötajat.

"Kaudseid töökohti, mida ta on loonud, hinnatakse viie kuni kuue miljonini. Selle aasta veebruaris ütles 93 protsenti arenenud riikide ettevõtetest, et neil on tööl vähemalt üks inimene, kes tegeleb sotsiaalmeediaturundusega," sõnas Viik.

Viigi sõnul on Facebook pidevalt arenenud, kuid ette on tulnud ka ebaõnnestumisi. "Kui tuli nutiseadmete ajastu, suutis ta selle trendiga kaasa minna ja olla mobiiliseadmetel. See oli üks esimesi suuri läbimurdeid," sõnas Viik.

Ebaõnnestumistena loetleb Viik kaitseid luua telefon ning valuuta.

Viigi sõnul on Facebookist saanud ka taristuettevõte, mis pakub arengumaades internetti.

Facebooki sõda Tiktokiga on Viigi hinnangul poliitiline. Ühel pool noteeritud lääne börsiettevõte, teisel pool Hiina Rahvavabariigi kontrolli all olev teenus.

"Tiktoki võimekus maailmas läbi murda ei ole seotud tema superalgoritmide apetiitsusega ega sõltuvustekitava sisuga, vaid sellega, et ta lihtsalt keelatakse ära. India, Indoneesia, USA ning üheksa Euroopa liidu riiki on Tiktoki ära keelanud, ja mitmed Euroopa riigid on keelamas. Pool maailmast on talle kättesaamatu. Facebook kasvab samal ajal läbi oma erinevate teenuste edasi," sõnas Viik