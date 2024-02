Eksperdid: suure tõenäosusega demokraadid uut presidendikandidaati ei leia

USA president Joe Biden on praegu 81-aastane ning tema kõrge iga ja tervis tekitavad riigis üha rohkem küsimusi. Eelmisel nädalal avaldas eriprokurör raporti, milles kirjeldati Bidenit kui kehva mäluga eakat meest, eksperdid siiski leiavad, et demokraatidel tuleb leppida praeguse kandidaadiga.

Pühapäeval avaldatud küsitlus näitas, et lausa 86 protsenti USA valijatest leiab, et Joe Biden on liiga vana, et taas ametisse kandideerida. Eksperdid siiski leiavad, et demokraatidel on keeruline Bidenist loobuda. Bideni selja taga seisab ka Demokraatide Rahvuskomitee (DNC).

Kui demokraadid soovivad nüüd üles seada veel ühe tõsiselt võetava kandidaadi, siis paljudes osariikides ei saa ta isegi eelvalimistel osaleda, kuna tema nime ei lisataks sedelile. Kõik reeglimuudatused peab aga heaks kiitma DNC, vahendas The Telegraph.

"Pole ühtegi mehhanismi, mis võiks teda välja suruda. See (loobumine) saaks olla ainult vabatahtlik," selgitas Saint Anselmi kolledži politoloogiaprofessor Christopher Galdieri.

"Kui ta peaks kõrvale jääma, siis kõik sõltub selle ajastamisest. Kui see toimub pärast eelvalimisi, siis kui kõik delegaadid on selgunud, siis langetavad nad uue kandidaadi osas otsuse konvendil. See oleks tagasiminek 19. sajandisse, kus nominatsioon võideldi välja põrandal," lisas Galdieri.

Kui Biden siiski otsustab ise, et ei osale presidendivalimistel, siis ta peaks järgima Lyndon Johnsoni eeskuju. Ebapopulaarne Johnson teatas eelvalimiste ajal, et ei taotle teist ametiaega. Seejärel teatas Robert F. Kennedy, et kandideerib USA presidendiks, Kennedy taha kogunes kohe ka partei pealiin.