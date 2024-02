Teisipäeval sajab lund ja jäävihma ning tuiskab

Käesoleva nädala ilm on muutlik. Teisipäeval on tuisu, jäävihma ja lumesaju tõttu keerulised teeolud.

Teisipäeva öö on Eestis lume- ja lörtsisajuga, sekka tuleb vihma ja jäävihma, vaid Kirde-Eestis võib olla ilm sajuta. Paiguti tuiskab. On jäidet ja märja lume ladestust. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 9 kraadi, saartel on õhutemperatuur -2 ja +1 kraadi vahel.

Hommik on paljudes kohtades sajune ja tuuline. Teed on väga libedad. Külma on 1 kuni 7, Kirde-Eestis kuni 9 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur 0 kraadi lähedal.

Päev on lume, lörtsi, vihma ja jäävihmaga, Kirde-Eestisse ei pruugi sadu veel jõuda. Paiguti tuiskab. On jäidet ja märja lume ladestust. Puhub ida- ja kagutuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 7 kraadi, Lääne-Eesti saartel ja mandri lõunaservas on õhutemperatuur -1 ja +2 kraadi vahel.

Kolmapäeva öö on sajune, päeval koondub tihedam lumesadu Ida-Eesti kohale, läänes on selgimisi ja sadu harvem. Ida-Eestis on külma 3 kuni 7, öösel kuni 11 kraadi, läände jõuab soe õhk ning ilm läheb päeval sulale.

Neljapäeva öö on suurema sajuta ja mandril miinuskraadides. Päeval jõuab saartele lume- ja lörtsisadu ning levib pärastlõunal mandrile. Õhutemperatuur on -7 kraadist Ida-Eestis +1 kraadini saarte rannikul.

Reedel on palju igasugust sadu ja keerulisi liiklusolusid, laupäev tuleb kuivem ja külmem.