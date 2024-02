Transpordiamet: kõrvalmaanteed on kohati ülilibedad ja raskesti läbitavad

Hommikul kuulutas transpordiamet Valgamaa ja Tartumaa riigiteedel välja tavapärasest erineva hoolderežiimi. See kehtis juba Võrumaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Pärnumaa ja Saaremaa riigiteedel. Eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub töödeks rohkem aega kui tavaoludes. Transpordiamet teatas ühtlasi, et kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on kohati muutunud ülilibedaks ja raskesti läbitavaks. Transpordiameti Lõuna osakonna juhataja Janar Taal ütles Indrek Kiislerile, et olukorra paranemist tänase päeva jooksul loota pole.