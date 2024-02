Vastlakuklite hind aastaga muutunud pole, aga nõudlus on kasvanud

Kadrioru Vesivärava kohvik alustas vastlakuklite müüki juba jaanuari keskel. Nõudlus on tänavu pisut suurem kui aasta tagasi ja päevas valmib mitu tuhat kuklit.

"Eks me terve aasta valmistusime tegelikult selleks päevaks. Täna on meil kõik töötajad, kes olemas on, tööl," rääkis Vesivärava kohviku juhataja Erki End.

Kuklite hinnad Endi kinnitusel aastaga tõusnud ei ole.

"Hinnad on samad, mis möödunud aastal. Me hinda ei ole vahepeal tõstnud. Tavaline, klassikaline maksab 2.50 ja moosiga on 2.80," sõnas ta.

Erinevates kohtades ulatuvad vastlakuklite hinnad 1.50 kuni 3.50 euroni.

Masstoodang suurtes kauplustes on odavam.

"Selveris on vastlakuklite hinnaks 4.39 eurot neli kuklit karbis ehk ühe kukli hinnaks on 1.10 eurot. Hind on jäänud samaks aastaga, nagu eelmisel aastal, ka sel aastal on sama hind," ütles Kulinaaria OÜ tegevdirektor Merje Kips.

Selveri tütarfirma Kulinaaria OÜ tehasepoes on hind veel käibemaksu võrra odavam. Ka käive on väikese kohvikuga võrreldes muidugi hoopis suurem.

"Praegu kahel viimasel päeval valmistasime umbes 35 000 vastlakuklit päevas. Aga kokku perioodi jooksul, kui vastlakampaania kestis, tegime 170 000 kuklit," märkis Kips.

Seda on Kipsi sõnul pisut rohkem kui eelmisel aastal.