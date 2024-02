Jaapani peaminister Kishida soovib kohtuda Põhja-Korea diktaatoriga

Jaapani peaminister Fumio Kishida soovib korraldada tippkohtumise Põhja-Korea diktaatori Kim Jong Uniga. Üheks võimaliku kohtumise aruteluteemaks oleks aastakümneid tagasi Jaapanist Põhja-Korea luurajate poolt röövitud inimeste saatus. Analüütikute sõnul on tegemist vähese järelejäänud võimalusega Kishida langenud reitingu tõstmiseks.

Kishida sooviks arutada tippkohtumise ajal Põhja-Korea poolt 1970. aastate lõpus ja 1980. aastate alguses röövitud inimeste saatust ning vabastamist. Kõnelusi on aidanud vahendada Peking, kirjutab Financial Times.

Samas pole veel kohtumise toimumine kindel, sest Kim on seni keeldunud röövitute jaapanlaste teemal koostööd tegemast, ütlevad kõnelustega kursis olevad isikud.

Kishida ütles Jaapani seadusandjatele eelmisel nädalal, et tema jaoks on "ülimalt oluline haarata initsiatiivi ja ehitada kõrgetasemelisi suhteid" Pyongyangiga. Samuti ütles peaminister, et Jaapan ei peaks aega raiskama.

Tokyo pole väidetavalt teavitanud Washingtoni võimalikust tippkohtumisest. Samas ütleb üks USA ametnik, et Jaapani ja Põhja-Korea kõnelused oleks teretulnud, kui Jaapan arutab kõiki tõusetuda võivaid probleeme esmalt Lõuna-Koreaga.

Lõuna-Korea konservatiivne president Yoon Suk Yeol on ajanud ranget poliitikat Põhja-Korea suhtes pärast valituks osutumist 2022. aasta märtsis. Põhja-Korea võimud on samuti otsustanud suurendada pingeid Korea poolsaarel, korraldades aina sagedamini raketikatsetusi ning loobudes ametlikult kahe Korea taasühinemise poliitikast.

Põhja-Korea on lisaks laiendamas oma tuumaarsenali ning on varustanud Venemaad laskemoona ja hiljuti ka rakettidega Kremli sõjas Ukraina vastu.

Ka Jaapani ametnikud on mures, et Põhja-Korea diktaatoriga tippkohtumise korraldamine võib kahjustada Jaapani ja Lõuna-Korea suhteid vähem kui aasta pärast seda, kui Kishida ja Yoon leppisid kokku kaitsekoostöö parandamises tippkohtumisel USA presidendi Joe Bideniga.

Viimane kohtumine Jaapani peaministri ja Põhja-Korea valitseja vahel leidis aset 2004. aastal, kui toonane Jaapani peaminister Junichiro Koizumi kohtus Kimi isa Kim Jon Iliga Pyongyangis.

Kokku röövis Põhja-Korea Jaapanist vähemalt 17 inimest. Viis suutsid naasta Jaapanisse pärast Koizumi 2002. aasta Pyongyangi-visiiti. Põhja-Korea väidab, et ülejäänud 12 inimesest kaheksa on surnud ja veel nelja polevat Põhja-Korea kunagi röövinud. Tokyo sõnul ei saa uut tippkohtumist toimuda enne, kui Põhja-Korea annab rohkem selgust röövitute saatuse kohta.

Kui Kishidal õnnestuks saavutada läbimurret röövitute jaapanlaste teemal, võib see aidata tema reitingul tõusta. Kishida toetus peaministrina on langenud arvamusküsitlustes 30 protsendist allapoole tema Liberaaldemokraatlikku Parteid (LDP) räsinud deklareerimata poliitiliste annetuste skandaali taustal. Samuti on Jaapani valijad rahulolematud valitsuse maksupoliitikaga.

Aprillis tuleb Kishida USA-visiidile, millele rajanevad peaministri toetuse taastumise lootused. Samuti aprillis toimuvad valimised kolmes Jaapani parlamendi valimisringkonnas, milles LDP võib kogeda tagasilööke.

"Võttes arvesse avalikkuse huvi [röövitute jaapanlaste] teema vastu, peaministri Kishida ainus järelejäänud diplomaatiline võimalus oma reitingut parandada on Jaapani ja Põhja-Korea suhted," ütles politoloog Masatoshi Honda.

Kui Kishida reiting ei parane ning tema erakonna kaotuste jada kohalikel ja järelvalimistel jätkub, ei pruugi ta osutuda tagasi valituks oma erakonna juhiks selle aasta septembris. Arvestades LDP enamust parlamendis, saab erakonna juht automaatselt Jaapani peaministriks.