Kolmapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma ning püsib jäiteoht

Lähipäevil püsib ilm lume-, lörtsi- ja vihmasajuga, alles pühapäev on olulise sajuta.

Kolmapäeva öösel on ilm peamiselt pilvine. Sajab lund, lääne pool ka lörtsi ja vihma ning kohati tuiskab. Jäiteoht valitseb peamiselt Lääne-Eestis. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Puhub kagutuul 4 kuni 9, iiliti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Kirde-Eestis kuni -9, Lääne-Eesti rannikul -1 kuni +1 kraadi.

Hommik on pilves taevaga. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi ja vihma ning kohati tuiskab. On ka jäidet. Puhub valdavalt rahulik, põhjarannikul ja Ida-Eestis iiliti mõõdukas lõunatuul ning õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2 kuni +1, Ida-Eestis -3 kuni -8 kraadi.

Päeval on taevas pilves, sajab lund ning kohati tuiskab. Lääne-Eestis esineb ka selgimisi ning mitmel pool sajab hooti vihma, sekka ka lörtsi. Jäiteoht püsib. Tuul puhub lõunast 2 kuni 8, põhjarannikul ja Ida-Eestis iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb Lääne-Eestis vahemikku 0 kuni +2, ida pool 0 kuni -5 ning Kirde-Eestis langeb kuni -8 kraadini.

Järgnevatel päevadel püsib taevas pilves ning sademed tulevad alla nii lume, lörtsi kui ka vihmana. Pühapäeval pilvisus viimaks hõreneb ning päev möödub olulise sajuta. Õhutemperatuur kõigub ikka miinus- ja plusskraadide vahel. Kõige soojem tõotab tulla laupäev, mil öösel on sooja keskmiselt 2, päeval 3 kraadi.