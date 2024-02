Küsitlus: Trump juhib Lõuna-Carolinas suure edumaaga Haley ees

CBS Newsi tellitud ja uuringufirma YouGov läbiviidud küsitluse järgi toetab Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimistel hääletada kavatsevatest valijatest 65 protsenti Trumpi. Haley peab rahulduma kõigest 30-protsendilise toetusega.

Trumpi tööd presidendina aastatel 2017 kuni 2021 kiidab heaks 82 protsenti osariigi vabariiklaste eelvalimiste valijatest, samas kui Haley tööd kubernerina aastatel 2011 kuni 2017 kiidab heaks ainult 60 protsenti vabariiklaste eelvalimiste valijatest.

Tervelt 81 protsenti Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimistel hääletada kavatsevatest valijatest ütleb, et Trump "võitleb selliste inimeste eest nagu mina". Haley kohta ütleb sama ainult 56 protsenti küsitletutest.

Palju rohkem küsitletuid peab Trumpi tugevaks juhiks kui Haleyd. Trumpi kirjeldab nii 75 protsenti küsitlusele vastanutest, samas kui Haley kohta ütleb sama ainult 39 protsenti vastanutest. Samuti naudib Trump selget edumaad, kui küsitakse, kas kandidaat on valijate meelest valmis presidendiametit pidama.

Ainus mõõdik, millel on Haleyl parem tulemus kui Trumpil, on "meeldivus". 52 protsenti küsitletutest peab Haleyd meeldivaks inimeseks, sama ütleb Trumpi kohta ainult 32 protsenti vastanutest.

Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimised toimuvad 24. veebruaril ehk 11 päeva pärast. Küsitlusest selgub, et ei maksa oodata valijate meelemuutust valimispäevani järelejäänud päevadel. Tervelt 87 protsenti Trumpi valijatest on oma valikus kindlad. Sama ütleb ka 78 protsenti Haley valijatest.

Trumpi suur edumaa on seda märkimisväärsem, sest ta ei kulutanud jaanuari algusest peaaegu mitte midagi valimisreklaamile Lõuna-Carolina telekanalites. Trumpi kampaania kulutas alates 1. jaanuarist kuni selle nädalani telereklaamile osariigis ainult 72 000 dollarit.

Haley see-eest kulutas 8,1 miljonit dollarit telereklaamile Lõuna-Carolinas samal ajaperioodil. Ometi pole see küsitluste seisu muutnud.

Samas säilitab Trumpi ametiaja alguses USA saadikuna ÜRO juures teeninud Haley populaarsust jõukate annetajate seas, kes soovivad näha alternatiivi Trumpile. On Haleyl ka toetust väikeannetajate seas. Lõuna-Carolina ekskuberner kogus 16,5 miljonit dollarit oma kampaania tarbeks annetajatelt jaanuaris, millest 11,7 miljonit moodustasid väikeannetused.

Need annetused tulid vaatamata Haley kaotustele Trumpile Iowa ja New Hampshire'i osariigi eelvalimistel. Haley on ainus järelejäänud Trumpi oponent vabariiklaste eelvalimistel ning tema seisukohad erinevad Trumpi omadest oluliselt välispoliitika ja USA rahanduse seisu parandamise osas.

Haley toetab USA liitlaste abistamist ning USA eelarvepuudujäägi vähendamist, samas kui Trump on avaldanud vastuseisu Ukrainale abi saatmisele otsetoetuste näol. Samuti lubas ekspresident mitte kärpida riiklikke pensione ja riiklikku pensionäride ja puuetega inimeste ravikindlustuse programmi Medicare, kuigi seni on selliseid lubadusi teinud peamiselt demokraadid.

On spekuleeritud, et kaotus oma koduosariigis Lõuna-Carolinas võib tähendada Haley valimiskampaania lõppu. Oluline on ka asjaolu, et osariigi ametis olev vabariiklasest kuberner ja kõik osariiki kongressis esindavad saadikud peale ühe on avaldanud toetust Trumpile.

Siiski ütleb ainus Haley kõrge profiiliga vabariiklasest toetaja Lõuna-Carolinas, esindajatekoja liige Ralph Norman, et Haley kampaania jätkub kuni 5. märtsil peetavat "superteisipäeva", kui vabariiklaste ja demokraatide eelvalimised toimuvad korraga rohkem kui kümnes osariigis.

"Ta on kindlameelsem kui ma olen teda iial näinud. Ta on väsimatu ja tema sõnum saab head vastukaja," ütles Norman Financial Timesile.