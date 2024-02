Värska gümnaasiumi lapsed tähistasid vastlapäeva kelgu- ja tuubisõiduga

Teisipäeva pärastlõunal oli Värska gümnaasiumi kõrval oleval mäenõlval kosta laste kilkeid ja hääli – kes lasi tuubi, kes kelguga võimalikult suure hooga mäest alla.

"Sellel aastal on meil kolm tegevust – vastlaliug siin mäe peal, siis vastlasõit ATV-ga, mille taga on meil tuubid, ja on ka suusatamine Setomaa suusasarja raames," selgitas Värska gümnaasiumi õpetaja Emily Raudkepp.

Lastele meeldis enim tuubiga liugu lasta. "Ma ütleks et ikka tuubiga, see kuidagi sõidab kõige paremini," ütles Sandra, kelle sõnul on teiste lastega koos lõbusam mäest alla lasta kui üksi.

Bruno sõnul olid lumeolud vastlasõidu jaoks head. "Minu arvates paras, ei ole liiga kõva maapind ja ei ole pehme ka, mõnus ja kelk läheb," rääkis ta ja kinnitas, et ka temale meeldib enim tuubiga sõita.

"See liigub hästi ja seal on väiksem võimalus, et maha lendad," ütles ta.