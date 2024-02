Biden: Trumpi ähvardus NATO suunal on rumal ja häbiväärne

"See on rumal. See on häbiväärne. See on ohtlik. See on eba-ameerikalik," ütles Biden Valgest Majast edastatud telekommentaaris.

"Kui ta vaatab NATO-t, ei näe ta allianssi, mis kaitseb Ameerikat ja maailma. Ta näeb katusepakkujat," ütles Biden.

Trump hoiatas laupäeval, et USA ei kavatse tema ametiajal kaitsta NATO liitlasi Venemaa rünnakute vastu, kui nood ei täida võetud rahalisi kohustusi.

Biden ärgitas esindajatekoda abi Ukrainale heaks kiitma

Biden ärgitas esindajatekoda kiitma heaks kauaoodatud rahastust Ukrainale võitluses Vene invasiooni vastu, kui senat oli abipaketile rohelist tuld näidanud.

"Ma ärgitan esindajatekoda sellega pakiliselt tegelema," ütles Biden avalduses, ehkki eeldatakse, et vabariiklaste enamusega koda lükkab eelnõu tagasi.

"Kui me ei seisa vastu türannidele, kes püüavad oma naabrite ala vallutada, on sellel märkimisväärne mõju Ameerika julgeolekule," ütles president.

Bideni sõnul on ajalugu kohtumõistjaks, kui Ameerika ei suuda toetada oma liitlast Venemaa vastu.

"Ajalugu on vaatamas," ütles Biden, korrates seda fraasi Valgest Majast edastatud telekommentaaris viis korda. "Suutmatust Ukrainat sel kriitilisel hetkel toetada ei unustata kunagi."