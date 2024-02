Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal ja olukord Ukraina sõdurite jaoks rindel on praegu raske ja keeruline.

Ukraina vägede olukord Avdijivkas on keeruline

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal ja olukord Ukraina sõdurite jaoks rindel on praegu raske ja keeruline.

Vene blogijad väitsid, et Vene väed suutsid Avdijivka põhja- ja keskosas edasi liikuda. Pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda.

Siiski levivad väited, et Vene väed lõikasid linna kaheks. See kinnitaks Vene blogijate varasemaid väiteid, et Vene väed suutsid raudteeliinid ületada. See seaks Avdijivka lõunaosas võitlevate Ukraina üksuste varustusteed veelgi suuremasse ohtu.

Venemaa jätkab ka Avdijivka lähistel asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina ja Vene allikad teatasid, et lahingud käivad veel Siverne, Stepove, koksitehase, Nevelske ja Pervomaiske lähedal.

Tauria suuna juht kindral Oleksandr Tarnavski tõdes, et Venemaa intensiivistab rünnakuid ning vaenlane annab üha rohkem suurtükilööke Ukraina positsioonide pihta.

Bahmuti rindel suuri muutusi polnud. Vene blogijad väitsid taas, et Vene väed väed suutsid veidi edasi liikuda Bohdanivka ja Kliššivka lähedal. Ukraina brigaadi pressiesindaja ütles, et Vene väed suutsid Bohdanivka suunal veidi edasi liikuda. Pressiesindaja lükkas samas tagasi Vene blogijate väited, et Vene väed on kahe kilomeetri kaugusel Tšasiv Jarist.

Poola talunikud blokeerivad 20. veebruaril kõik piiripunktid Ukrainaga

Poola põllumehed otsustasid blokeerida alates 20. veebruarist kõik piiriületuspunktid Poola-Ukraina piiril, edastas teisipäeval Poola raadiojaam RMF FM.

"Tõkestatakse mitte ainult piiriületuskohad, vaid ka transpordisõlmed, juurdepääsuteed raudtee ümberlaadimisjaamadesse ja meresadamatesse," edastas RFM FM põllumajandustootjate ametiühingu Solidaarsus teate.

9. veebruaril kuulutas Solidaarsus välja põllumeeste 30-päevase üldstreigi.

Poola põllumeeste sõnul protestivad nad kontrollimatu kaubavoo vastu Ukrainast Poolasse seoses Euroopa Liidu piiri avamise tõttu.

Umerov ja Sõrskõi arutasid NATO Euroopa vägede ülemaga prioriteete

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov ja relvajõudude juhataja Oleksandr Sõrskõi pidasid teisipäeval kõnelusi NATO Euroopa vägede ülema kindral Christopher Cavoli ja Ukraina ühise peakorterirühma juhi kindral Antonio Agutoga, et arutada Ukraina relvajõudude prioriteete sel aastal.

"Selge ja sisuline vestlus. Arutasime oma sõjalisi plaane aastaks 2024. Ülemjuhataja tõi välja prioriteedid. Nende hulgas on Ukraina relvajõudude struktuuri optimeerimine, meie sõjaväelaste väljaõppe kvaliteedi tõstmine, olemasolevate brigaadide täiendamine ja uute loomine, regulaarse vajaduse tagamine relvade ja varustuse järele," kirjutas Umerov teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias.