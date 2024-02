USA esindajatekoda esitas Mayorkasele tagandamissüüdistuse

Esindajatekoda kinnitas kaks süüdistuspunkti, mille kohaselt Mayorkas "tahtlikult ja süstemaatiliselt keeldus" jõustamast migratsiooniseadust ja "rikkus avalikku usaldust".

Demokraatide juhitavas senatis tunnistatakse ta aga ilmselt õigeks.

Esindajatekoja esimene katse Mayorkast tagandada ebaõnnestus vaid nädal tagasi.

Alates 1876. aastast pole ükski minister olnud silmitsi tagandamissüüdistustega ning tegemist on esimese korraga, kui ametisolevat ministrit on püütud tagandada. 148 aastat tagasi astus sõjaminister William Belknap tagasi vahetult enne tagandamishääletust.

Piirijulgeolekust on saanud tähtis poliitiline teema 2024. aasta valimistel.

USA lõunapiirile on saabunud rekordarv inimesi, et taotleda asüüli ajal, mida Mayorkas on nimetanud globaalse migratsiooni ajastuks.

Senaatorid võivad anda Mayorkase küsimuse arutamise oma uurimiskomisjonile, millega lükkuks koheste sammude astumine määramata ajaks edasi.

Esindajatekoja demokraatide liider Hakeem Jeffries ütles eelmisel nädalal, et Mayorkase tagandamishääletus oli vabariiklaste katse külvata "kaost ja segadust".

Biden kritiseeris sisejulgeolekuministri tagandamist esindajatekojas

USA president Joe Biden kritiseeris teisipäeval esindajatekoja vabariiklastest seadusandjaid sisejulgeolekuministri Alejandro Mayorkase tagandamise eest, öeldes, et see oli näide parteipoliitikast, millega rikuti põhiseadust.

"Ajalugu ei vaata lahkelt esindajatekoja vabariiklaste poole nende räige põhiseadusvastase erapooletuse pärast, mis võttis sihikule auväärse riigiteenistuja, et mängida väiklasi poliitilisi mänge," ütles demokraadist president avalduses.