USA kaitseminister sai haiglast välja

Pentagon teatas teisipäeval, et USA kaitseminister Lloyd Austin sai haiglast välja ning ta peaks sel nädalal naasma Pentagoni tööle.

Pentagon teatas, et Austin jätkab oma tööülesannete täitmist kodus. Varem asendas Austinit tema asetäitja Kathleen Hicks. Kaitseministeerium lisas, et Austin naaseb Pentagoni juba sel nädalal.

Pentagoni pressiesindaja Sabrina Singh kinnitas juba varem, et Austini tervis on hea ning ta saab haiglast välja.

Austin sattus pühapäeval haiglasse põieprobleemi tõttu ja ta sai vajalikku ravi Ta võitleb ka eesnärmevähiga, kuid viimane raviprotseduur polnud vähiga seotud. Arstid on varem öelnud, et Austin peaks ka vähist täielikult paranema.

Singh ütles veel, et Austin osaleb kolmapäeval Ukraina kontaktrühma koosolekul. Valge Maja ametnik ütles telekanalile CNN, et Joe Biden ja Austin vestlesid teisipäeval telefoni teel ning president soovis talle paranemiseks edu.

Austini tervis sattus meedia tähelepanu alla detsembris. Kaitseminister kadus detsembri lõpus ja jaanuari alguses avalikkuse vaateväljast, kui tal tekkisid 22. detsembri eesnäärme operatsiooni järel tüsistused.

Valget Maja teavitati Austini haiglasse sattumisest 4. jaanuaril ja kongressi 5. jaanuaril, Biden sai vähidiagnoosist teada aga alles 9. jaanuaril.