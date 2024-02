Allikad: Gaza vaherahu läbirääkimised jooksid liiva

USA üritas vahendada Gazas mitmenädalast vaherahu ja seetõttu sõitis Lähis-Ida piirkonda ka Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns. Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et suuremaid samme Iisraeli ja Hamasi vahelise leppe suunas ei tehtud.

Burns pidas kõnelusi Iisraeli luureagentuuri Mossad juhi David Barneaga. Samuti vestles Burns veel Egiptuse luurejuhi Abbas Kameli ja Katari peaministri šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thaniga, vahendas The Wall Street Journal.

Kõnelused toimusid Egiptuse pealinnas Kairos. Bideni administratsioon üritas sõlmida kokkuleppe, mis oleks hõlmanud pantvangide vabastamist ja mitmenädalast vaherahu Gaza sektoris.

Teisipäeva õhtul lahkus Iisraeli delegatsioon eesotsas Barneaga Kairost. Egiptuse ametnikud ütlesid, et suuremaid edusamme ei tehtud. Iisraeli esindajad kordasid oma valitsuse seisukohta, et Hamasi esitatud tingimused on ebarealistlikud.

Asjaga kursis olev USA ametnik ütles samuti, et mingit otsustavat läbimurret ei tulnud. Egiptuse ametnikud ütlesid, et kõnelused peaksid jätkuma diplomaatiliste ja julgeolekukanalite kaudu.

Teisipäeval Kairos peetud läbirääkimistel hoiatasid Iisraeli esindajad, et kui Hamas ei nõustu Iisraeli ajutise relvarahu tingimustega, siis Iisrael jätkab piirkonnas oma sõjalist tegevust. Ka Iisraeli kaitseväe peastaabi ülem Herzi Halevi ütles, et riik jätkab piirkonnas sõjalist tegevust.

"Meil on plaanid ja me valime nende elluviimiseks õige aja ja loomulikult ka õige viisi," märkis Halevi.

Halevi sõnul jätkab Iisraeli armee sõjalisi operatsioone ka Khan Younise ümbruses. Iisrael eeldab, et Hamasi juhid redutavad tunnelites, mis paiknevad Gaza linnade all.

Iisrael jätkab ka Rafah' linna pommitamist, piirkonda on sõja eest põgenenud üle miljoni inimese. Iisrael on lubanud linna saata oma maaväed. Abiorganisatsioonid hoiatavad aga, et maavägede operatsioon Rafah's toob kaasa senisest veel rängema humanitaarkatastroofi.