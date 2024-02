Taiwani-meelne kongressisaadik sõidab järgmisel nädalal Taipeisse

USA esindajatekoja Hiina komitee juht Mike Gallagher sõidab järgmisel nädalal Taipeisse, et avaldada seal toetust Taiwani järgmiseks presidendiks valitud Lai Ching-tele. Gallagheri juhitud Hiina komitee moodustati aasta tagasi, komitee avaldab järjepidevalt toetust Taiwanile.

Wisconsini osariigi vabariiklasest esindajatekoja saadik Gallagher jõuab Taiwani 21. veebruaril, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Koos temaga peaks Taiwanile sõitma veel kuus USA poliitikut, vahendas Financial Times.

Visiit toimub viis kuud pärast Lai valimisvõitu, Peking väidab, et tegemist on ohtliku separatistiga. Mandri-Hiinas paiknev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks. Laist saab iseseisva saareriigi president mais, praegu on ta asepresident.

2022. aastal külastas Taiwani esindajatekoja toonane spiiker Nancy Pelosi. Hiina katkestas seejärel sidemed USA sõjaväelastega. Pärast president Joe Bideni ja kompartei juhi Xi Jinpingi kohtumist need sidemed taastati. Siiski võib Gallagheri visiit kahe suurriigi vahelisi pingeid taas suurendada.

Gallagheri juhitud delegatsioon kohtub eeldatavasti veel ka Taiwani parlamendi spiikri Han Kuo-yuga. Gallagher ise teatas eelmisel nädalal, et ei kandideeri tagasi USA kongressi. Seda sammu tervitasid mõned USA ettevõtted, kuna komitee soovib suuremat järelevalvet Hiinas tegutsevate USA finantsettevõtete üle.