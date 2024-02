Suurbritannia inflatsioon oli neli protsenti

Inflatsioon jätkub Suurbritannias taandumist, kuna riik karmistas eelmisel aastal rahapoliitikat. Suurbritannia keskpank (Bank of England) tõstis intressimäärad kõrgeimale tasemele alates 2008. aastast.

Ajalehe The Times küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et tarbijahinnad tõusevad 4,2 protsenti. Suurbritannia keskpank prognoosis varem, et tarbijahinnad tõusevad 4,1 protsenti.

Palju kõikuvaid toiduainete ja energiakandjate hindu mittearvestav baasinflatsioon kasvas jaanuaris võrreldes eelmise aasta sama kuuga 5,1 protsenti. Ka detsembris oli see 5,1 protsenti.

Keskpank tahab viia inflatsiooni kahe protsendi juurde, pole veel selge, millal keskpank hakkab intressimäärasid langetama.