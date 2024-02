Baltcapi kahjud võivad omastamise tõttu ulatuda juba 40 miljoni euroni

Raulušaitise sõnul olnuks Stepukonise omastatud raha hulk väiksem, kui mehe suhtes poleks 2022. aastal kohtueelset uurimist lõpetatud.

"Kui uurimist poleks lõpetatud 2022. aastal ning Šarunas Stepukonise tegevus oleks peatatud, me ei räägiks tõenäoliselt 40 miljoni euro omastamisest täna, võib-olla olnuks summa väiksem," ütles jurist Leedu rahvusringhäälingule LRT.

Varem ütles BNS-ile Baltcapi juhtiv partner Simonas Gustainis, et Stepukonise omastatud ja osaliselt kasiinos kaotatud vahendite hulk võib ületada 30 miljoni euro piiri.

Õiguskaitseorganid kahtlustavad Stepukonist rohkem kui 27 miljoni euro omastamises BlnF-i vahenditest. Arvatakse, et ta kaotas kasiinos vähemalt osa omastatud vahenditest.

Raulušaitis keeldus kommenteerimast Baltcapi vahendite fondisse investeerinud ettevõtetele tagastamise väljavaateid. Samas usub ta, et on lootust raha tagasi saada.

"On oluline, et prokuröridel õnnestub leida vähemalt osa ettevõtetelt omastatud vahenditest ja tagastada need ettevõtetele," ütles ta.

Stepukonis vahistati Leedus laupäeval ning Vilniuse linnakohus lubas esmaspäeval hoida ta vahi all kaks nädalat.