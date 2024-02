Demokraadid võitsid esindajatekoja järelvalimised New Yorgi eeslinnas

Mõlemad suured USA erakonnad panustasid palju ressursse New Yorgi eeslinnapiirkonnas Long Islandil asuvas valimisringkonnas toimunud järelvalimistesse. Vabariiklasest vähetuntud kandidaat Mazi Pilip süüdistas minevikus valimisringkonda juba esindanud demokraati Tom Suozzit pehmuses sisserände küsimuses.

Võidukaks osutus aga just Suozzi, kes lubas samuti karmistada USA piiripoliitikat ning demokraadist kandidaadi jaoks üllatavalt kritiseeris oma erakonna juhist USA presidenti Joe Bidenit New Yorgi linnapea Eric Adamsi ebapiisavas toetamises sisserändekriisiga toimetulemisel.

Joe Biden võitis selles valimisringkonnas üheksa protsendipunktiga Donald Trumpi ees 2020. aasta USA presidendivalimistel, kuid Santos võitis valimisringkonnas kaheksa protsendipunktiga demokraadist oponendi ees 2022. aasta vahevalimistel, vahendab Financial Times.

Santose võitu peeti osaks eeslinnade valijate rahulolematusest demokraatide poliitikaga sisserände piiramise ja kuritegevusega võitlemise osas.

"Üldine tunne on, et asjad on väljunud kontrolli alt. Tunne on, et linn valgub laiali eeslinnadesse," ütles demokraadist valimisstrateeg Hank Sheinkopf.

Ometi sai Suozzi 53,8 protsenti häältest, samas kui vabariiklane Pilip pidi rahulduma 46,1 protsendiga häältest.

Suozzi rõhutas kampaania käigus oma toetust Iisraelile ja lubas kaitsta naiste abordiõigust vabariiklaste katsete eest seda piirata. Demokraadid peavad abordiküsimust enda kõige soodsamaks valimisteemaks, sest enamus ameeriklasi ei toeta küsitluste järgi liiga karme piiranguid abortidele, mida nõuab enamik vabariiklasi.

Pärast demokraadi valimisvõitu kasvas demokraatide fraktsioon esindajatekojas 213 saadikuni. Kokku on esindajatekojas 435 kohta, millest 219 kuulub vabariiklastele ja veel kolm on praegu esindamata, sest neid esindanud saadikud astusid tagasi. Seega langes vabariiklaste enamus esindajatekojas ainult kuue saadikuni. Kui kõigest kolm vabariiklast hääletab mõne küsimuse menetlemisel koos demokraatidega, ei suuda vabariiklased enda soovitud eelnõu vastu võtta.