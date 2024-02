Korobeinik pöördub seoses Hussari tegevusega õiguskantsleri poole

"Me peame küsima arvamust õiguskantsleri käest, et mis tema arvab sellest, et riigikogu fraktsioon ei saa oma poliitikat teostada, kuna riigikogu juhatus, kus on koalitsiooni enamus, blokeerib seda. Meie ise ei saa kuidagi omaalgatuslikult komisjoni koosseisu muuta," ütles Korobeinik ERR-ile.

"Me oleme arutanud kolleegidega teistest fraktsioonidest seda. Kõik nii opositsioonist kui ka koalitsioonist on seda meelt, et võiks lasta meil komisjonides olla. Sotsiaalkomisjoni üleminek on endiselt tegemata, kuigi fraktsioonil on õigus olla komisjonis esindatud, aga ühtegi liigutust pole ikkagi veel teinud. Lauri Hussar paraku initsiatiivi üles ei näita," lausus Korobeinik.

"Riigikogul on enda sees reguleerimisõigus olemas, aga mulle tundub, et praegu läheb see natuke käest ära. Fraktsioonid ja saadikud saavad olla esindatud selles komisjonis, kus nad tahavad olla, aga fraktsioon ei saa ühtegi esindajat sinna saata. See minu arust ei vasta sellele, kuidas riigikogu peaks toimima," lisas Korobeinik.

Jaanuari lõpus ERR-ile antud kommentaaris ütles Hussar, et opositsioonis olevast Keskerakonnast koalitsiooni kuuluvasse Sotsiaaldemokraatlikku erakonda astunud liikmeid ei saa pidada koalitsiooni saadikuteks, sest ametlikult on tegemist fraktsiooni mitte kuuluvate riigikogu liikmetega.

"Fraktsioonide vahel ja riigikogu juhatuse ning fraktsioonide vahel praegu käivad läbirääkimised selleks, et oleks tagatud mitmed põhimõtted ja üks põhimõte on seotud ka sellega, kuidas oleks tagatud poliitiliste jõudude proportsionaalsus komisjonides," rääkis Hussar siis.