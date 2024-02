Prokuratuur ei alusta Nordica asjus kriminaalmenetlust

"Prokuratuurile teadaoleva info põhjal ei ole olnud alust kriminaalmenetluse alustamiseks. Avalikult kättesaadav erikontrolli raporti kokkuvõte on sedavõrd üldine, et selle põhjal ei ole võimalik langetada otsust kriminaalmenetluse alustamise või alustamata jätmise kohta," ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius ERR-ile.

"Kui meieni jõuab detailsem info, milles on viiteid võimalikule kuriteole, saame pärast selle analüüsimist otsustada, kas on alust kriminaalmenetlust alustada," lisas Sinkevicius.

Erikontroll riiklikus lennufirmas Nordica tuvastas, et ettevõtte raskuste taga oli selle halb juhtimine.

Kliimaminister Kristen Michali ütles esmaspäeval, 12. veebruaril "Aktuaalsele kaamerale", et õhus on võimalus, et võimalikku huvide konflikti hakkab uurima prokuratuur.

Michal ütles, et see, kas menetlust alustada, on prokuratuuri otsustada. "Kas seal on olnud erinevaid huvide konflikte, mille põhjal oleks võimalik või oleks põhjust algatada menetlusi. Prokuratuur teeb oma otsused ise, valitsus ei saa ette öelda. Selleks ka see põhjalik erikontroll on tehtud," lausus ta.

Ka opositsioonilise EKRE juhi Martin Helme hinnangul oli erikontrolli raporti järgi alust nii tsiviil- kui ka kriminaalasjaks.