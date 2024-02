Nurmsil sai nurgakivi mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskus

Aasta lõpus valmivat väljaõppekeskust hakkavad kasutama Kaitseliidu Järva malev ja Eesti kaitsevägi ning ka liitlasvägede üksused, mitmekesistades nende väljaõppe võimalusi.

"Kasutamine on meil kokku lepitud – kui otseselt siin ei ole ei liitlasi ega kaitsevägi oma väljaõpet teostamas, siis samaväärselt saame meie seda keskust kasutada," ütles Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai.

3,3 miljonit eurot maksvasse keskusesse tulevad õppeklassid ja majutuskohad, samuti kõik teised lennutreeninguid toetavad tingimused.

"Asukohal oli hästi oluline, et oleks olemas lennuvälja rada, pinnaslennuväli, mis siin praegu on. Ja et ei oleks väga tihedat asustust, kus mehitamata õhusõidukitega lennatakse," selgitas kaitseinvesteeringute keskuse lõuna portfellijuht Peeter Karja.

Tema sõnul on see praegu ainus droonide väljaõppekeskus Eestis ja sellist ei ole ka kogu regioonis.