Vastuoluline kaitseminister on Indoneesia presidendivalimiste võitja

72-aastane kaitseminister sai esialgsete tulemuste järgi peaaegu 60 protsenti häältest ning võitis peaaegu kõikides Indoneesia provintsides. Teisele kohale jäi umbes 25 protsendiga endine Jakarta kuberner Anies Baswedan ning kolmandaks tuli Widodo erakonnakaaslane Ganjar Pranowo vähem kui 20 protsendiga häältest.

Kuigi tavaliselt Indoneesia presidendid ei osale oma eelistatud järglaste valimiskampaanias, avaldas Widodo senistest presidentidest palju selgemalt toetust oma soosikule. Vasaktsentrist Widodo otsustas toetada konservatiivist Prabowot, kes kandideeris Widodo vastu 2014. ja 2019. aasta presidendivalimistel, vahendab Financial Times.

Analüütikute sõnul on üheks Widodo toetuse põhjuseks asjaolu, et Prabowo nimetas oma asepresidendikandidaadiks Widodo poja Gibran Rakabuming Raka. 36-aastasel Gibranil polnud õigust kandideerida asepresidendiks, sest põhiseaduse järgi peavad presidendi- ja asepresidendikandidaadid olema vähemalt 40-aastased. Ometi lubas Indoneesia põhiseaduskohus Gibranil kandideerida.

Prabowo ja Gibran ütlesid esinedes kolmapäeva õhtul toetajate ees, et nad on tänulikud valijatele võidu eest.

"Prabowo-Gibran ja meie koalitsioon võtavad kõiki avasüli vastu. Me hakkame juhtima ja kaitsma kõiki indoneeslasi etnilisest päritolust, religioonist ja ühiskondlikust taustast sõltumata," ütles kaitseminister oma kõnes.

Gibran omakorda tänas noori valijad avaldatud toetuse eest ning lubas kaasata neid valitsemisse. Küsitluste järgi olid kaitseminister ja ametis oleva presidendi poeg kõige populaarsemad just alla 40-aastaste valijate seas. Kui arvamusküsitluste järgi pidi Prabowo saama ainult umbes 50 protsenti häältest, oli tegelik tulemus märksa parem.

Prabowo püüdis pehmendada oma mainet, tantsides kampaaniaüritustel ja kasutades aktiivselt sotsiaalmeediat. Kaitseministri madalam populaarsus eakamate valijate seas võib olla seletatav asjaoluga, et kuni 1998. aastani pidas ta kindrali tiitli Indoneesia sõjaväes.

1998. aastal oli sunnitud tagasi astuma riiki aastakümneid valitsenud diktaator Suharto. Prabowot on süüdistatud selles, et sõjaväe esindajana käskis ta röövida ja tõenäoliselt ka hukata paarkümmend Suharto vastu meelt avaldanud tudengit. Prabowo, kes on Suharto eksväimees, on alati süüdistusi eitanud.

Seoses süüdistustega oli Prabowol keelatud USA-sse reisida kuni 2019. aastani, kui ta sai kaitseministriks Widodo koalitsioonivalitsuses.

Widodo ametiaja jooksul investeeris Indoneesia valitsus ulatuslikult taristusse, arendas Indoneesia niklikaevandusi elektrisõidukite laiema kasutuse ja tootmise aluse loomiseks ning meelitas riiki investoreid. Prabowo lubas suuresti jätkata oma populaarse eelkäija poliitikat.

Indoneesiat peetakse maailma suuruselt kolmandaks demokraatiaks, valimistest oli õigus osa võtta rohkem kui 200 miljonil inimesel. Ühtlasi on Indoneesia suurima muslimite arvuga riik maailmas. Widodo juhtimisel seadis valitsus eesmärgi majanduse maailmas suuruselt neljandaks kasvatamist 2045. aastaks.