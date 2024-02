Prantsuse politsei: Macroni eksnõunik sõlmis lepinguid Vene oligarhidega

Prantsuse politsei avastas, et Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni endine lähedane nõunik Alexandre Benalla oli seotud ettevõtetega, mis sõlmisid lepinguid Vene oligarhidega. Benalla sai tehingutest ka isikliku kasu, kaasa arvatud ajal, kui ta veel töötas Macroni meeskonnas.

Kolmapäeval koostatud ja Prantsuse uurimisväljaande Mediaparti kätte jõudnud politsei aruandes seisab, et Benalla juhtis faktiliselt mitu ettevõtet ning ta sõlmis nende esindajana lepingud Venemaaga seotud ettevõtetega. Lepingute kogumaht ulatus 7,5 miljoni euroni, millest Benalla sai 941 000 eurot, vahendab Euractiv.

"Me võime õigustatult eeldada, et Alexandre Benalla kasutas või kuritarvitas oma tegelikku või väidetavat mõjuvõimu, et saada otseselt või kaudselt kasu ja hüvesid [Vene] oligarhidelt," seisab aruandes.

Benalla liitus Macroni ihukaitsjate meeskonnaga Macroni 2017. aasta presidendivalimiste kampaania jooksul ning pärast Macroni valimisvõitu sai temast presidendi nõunik.

Politsei aruande järgi hakkas Benalla sõlmima lepinguid juba 2017. aastal ehk vahetult pärast nõunikuks saamist.

Aruande järgi võib politsei esitada Benallale süüdistused avalikke vahendite väärkasutamises, maksupettuses, rahapesus ja ebaseaduslikus eraturvateenuste osutamises.

Tegemist pole esimese korraga, kui Benallal tekivad juriidilised probleemid. 2018. aastal vallandas Macron oma lähedase nõuniku pärast seda, kui veebis hakkasid levima kaadrid, mille peal on näha, kuidas politseinikuks riietatud Benalla peksab kahte noort meeleavaldajat 1. mai üritusel.

2023. aasta septembris mõisteti Benalla süüdi rünnakus, diplomaatiliste passide ebaseaduslikus kasutamises pärast presidendiadministratsioonist vallandamist, valeütluste andmises ning ebaseaduslikus relvakandmises.

Prantsuse kohtud ja meedia on püüdnud aastaid välja selgitada Benalla võimalike sidemete ulatust Vene oligarhidega, kelle hulgas on Venemaa diktaator Vladimir Putiniga lähedane Iskander Mahmudov ja Farhad Ahmedov.

Siiski pole veel Benallale ametlikke süüdistusi esitatud, ise ta eitab seoseid Vene oligarhidega.