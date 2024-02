Sõbrapäevaks olid restoranides lauad broneeritud paar nädalat ette

Itaalia juurtega valentinipäev on ka eestlastele oluline tähtpäev. Selle puhul raha üldiselt ei loeta ning populaarsemates restoranides said vabad lauad otsa jaanuari lõpus.

Sõbrapäeval kell kolm oli lillemüüjate sõnul Viru tänaval olukord veel päris rahulik.

"Nädala sees selline püha on nii, et inimesed lähevad hommikul tööle, õhtul tulevad, võtavad lilled ja lähevad koju õnnitlema," ütles lillemüüja Aile, lisades, et hinnatundlikumaks pole inimesed muutunud.

"Lille hind on kindlasti kerkinud. Alati pühade ajal lille hind natuke tõuseb. /---/ Tavaline taks, et 20 protsenti ikka tõuseb," lausus Aile.

Kuigi ostlejaid on igast soost ja vanusest, on mehi müüjate sõnul rohkem.

Paljudes populaarsemates söögikohtades on broneeringud tehtud juba paar nädalat ette. Siiski on telefon veel sõbrapäevalgi tähtpäevale kohaselt punane.

"Täna me ootame peale viit umbes sada külalist. Meil on 70 istekohta, aga kõik on arvestatud ja kõik teavad, et meil on 2,5 tundi iga laud, sellest me oleme rääkinud kõikidele klientidele isiklikult. Täna on meie jaoks täiesti laupäev, kus on kõik lauad broneeritud ja topelt inimesed köögis ja topelt inimesed saalis," rääkis restoranide Ciao Ragazzi ja HÜGGE juhataja Darja Asmer.

"Kui tavapäraselt me võõrustame õhtu jooksul 50–60 külalist, siis tänaseks on juba üle 80, peaaegu 90 inimest laua broneerinud. Sõbrapäev on kindlasti veebruari kõige tihedam päev. Michelini tunnustus kindlasti toob külalisi juurde, kuna me oleme rohkem nähtavad," ütles restorani Mantel & Korsten omanik Rain veskimäe.