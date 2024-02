Neljapäeval on ilm hall ja vesine

Ööl vastu neljapäeva sajab mõnes kohas vähest lund, lörtsi, kohati ka vihma. On udu ja jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, saartel kuni +1 kraadi.

Hommikul sajab Lääne- ja Lõuna-Eestis lund, lörtsi, sekka vihma. On udu ja jäidet. Kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on nulli ümber, Eesti idaosas 1 kuni 5 kraadi miinustes.

Päev on pilvine. Vahetevahel sajab lund, lörtsi, lääne pool ka vihma ja on udu. Puhub kagutuul 4 kuni 10, pärastlõunal saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +2, ida pool 0 kuni -2 kraadi.

Reede öö on kargem ja miinustes. Natuke lund ja lörtsi tuleb ka. Päeva peale jõuavad vihmapilved ja soojem õhumass. Õhtuks tõuseb temperatuur plusspoolele.

Laupäev möödub madalrõhkkonna soojas lõunaservas vihmahoogude ja tugeva edelatuulega. Tartu maratoni teatesõit tuleb kahe kuni kuuekraadise soojaga ja vesine. Õhtul Loode-Eestist alates algab külma sissetung ja temperatuur langeb alla null kraadi.

Pühapäevaks tõmbub ilm kargeks ja Tartu maratoni rajad muutuvad kiireteks ja jäisteks. Aga päike tuleb välja ja tõstab tuju.