Hezbollah ja Iisraeli tulevahetuses hukkus mitu inimest

Kolmapäeval aset leidnud äärmusrühmituse Hezbollah ja Iisraeli tulevahetuses Iisraeli-Liibanoni piiri lähedal hukkus mitu inimest, sealhulgas tsiviilisikuid. Tegemist on viimaste nädalate kõige verisemate vastastikuste löökidega kahe osapoole vahel, mis tõstab hirme laiema piirkondliku konflikti ees.

Päeva alguses teostas Hezbollah lööki Iisraeli sõjaväebaasile Safedi linnas, mis asub Põhja-Iisraelis 20 kilomeetri kaugusel Iisraeli-Liibanoni piirist. Rünnakus hukkus 20-aastane naissoost Iisraeli ohvitser ja sai viga veel vähemalt kaheksa Iisraeli sõdurit, vahendas Iisraeli meedia.

Iisraeli kaitsevägi kinnitas, et kolmapäeval toimus mitu Hezbollah rünnakut, millest ühe sihtmärgiks oli sõjaväebaas. Samas ei kinnitanud Iisraeli ametnikud, kus rünnak toimus ja mis olid selle tagajärjed.

Iisrael korraldas vastuseks õhulööke mitmele Hezbollah asulale. Ühes asulas hukkus üks Hezbollah rühmituse liige ning al-Sawanehi külas sai oma kodus surma Liibanoni naine ja tema kaks last, vahendas Liibanoni meedia. Veel kümme inimest sai viga.

Viimastel nädalatel sagenes tulevahetus Iisraeli ja Hezbollah vahel. Iisraeli kaitseväe peastaabi juht Herzi Halevi ütles Põhja-Iisraeli omavalitsuste linnapeadele, et vaenutegevus jätkub veel pikalt, kirjutab Financial Times.

"Järgmine kampaania hõlmab väga tugevat rünnakut ning me kasutame kõiki meie tööriistu ja võimeid," ütles ta.

Peaaegu iga päev aset leiavad kokkupõrked ning Iisraeli korraldatud atentaadid Hamasi ja Hezbollah juhtivatele liikmetele on toitnud hirme, et konflikt võib laieneda. Iisraeli ja Liibanoni võimud on juba evakueerinud paljusid tsiviilelanikke piiriäärsetest omavalitsustest.

Kokku hukkus kokkupõrgete ja rünnakute tagajärjel üle 200 inimese Liibanonis, kellest enamik on Hezbollah liikmed. Iisraeli poolel hukkus mitu sõdurit ja tsiviilisikut.

Teisipäeval teatas Hezbollah juht Hassan Nasrallah, et tema rühmitus jätkab rünnakuid Iisraelile seni, kuni Gazas pole saavutatud täielikku relvarahu.

2Kui lõpeb sõda Gazas, lõpetame oma pealetungi. Kui vaenlane jätkab vaenutegevust, me tegutseme," ütles Nasrallah, lisades, et Põhja-Iisraeli tsiviilelanikud ei saa naasta koju enne Gaza sõja lõppu. Nasrallah nimetas iisraellasi "asunikeks".

USA erisaadiku Amos Hochstein katsed saavutada relvarahu Iisraeli ja Hezbollah vahel pole seni vilja kandnud, sest äärmusrühmitus keeldub läbi rääkida seni, kuni sõda Gazas kestab.