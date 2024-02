Ukrainale F-16 hävitajate tarnimise küsimus on juba lahendatud ja need peaksid peagi Ukraina taevasse ilmuma, ütles kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht Kõrõlo Budanov.

Oluline neljapäeval 15. veebruaril kell 5.50:

- Budanovi sõnul võib hävitajaid F-16 Ukrainas näha ilmselt kevadel;

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal edasi;

- Kurskis põleb Venemaa naftarajatis.

Budanovi sõnul võib hävitajaid F-16 Ukrainas näha ilmselt kevadel

Ukrainale F-16 hävitajate tarnimise küsimus on juba lahendatud ja need peaksid peagi Ukraina taevasse ilmuma, vahendas kolmapäeval uudisteagentuur UNIAN kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juhi kindralleitnant Kõrõlo Budanovi sõnu.

"Mis puudutab hävitajaid F-16, siis see probleem on lahendatud. Ma arvan, et kõik teavad seda. Ramsteinis ilmnes uusi üksikasju, kuid need on seotud tehniliste probleemidega ehk üleviimine, infrastruktuuri valmisolek, valmisolek neid õhusõidukeid teenindada, õhusõidukite ettevalmistamine, lennuväli ja lennupersonal," rääkis Budanov meediakanalile ICTV antud kommentaaris.

Budanov ütles vastuseks täpsustavale küsimusele, et tegemist on niiöelda viimase etapiga.

"See on juba kiire ehk viimane etapp. Teate, et meie piloodid lõpetavad oma koolituse ja see pole enam nii keeruline. Loodan, et kevadel on neid taevas näha," lõpetas Budanov.

UNIAN tõi välja, et 14. veebruaril toimus järjekordne Ramsteini formaadis kohtumine. Ukraina kaitseminister Rustem Umerov teatas, et eelkõige arutati F-16 lennukite tarnimist. Kaitseministeeriumi juhi sõnul on Ukraina kõigi partneritega sõlmitud lepingute raames graafikus.

Ameerika Hääle Ukraina teenistus vahendas laupäeval, et Ühendriikides toodetud hävitajad F-16 Fighting Falcon ületavad Ukraina pilootide ootusi.

Piloot kutsungiga Phantom, mainis usutluses väljaandele, et Ühendriikides ja Euroopas mitmeotstarbeliste hävitajate koolitust läbivad Ukraina piloodid kiidavad neid väga.

F-16 lennukeid on Ukrainale lubanud tarnida mitmed lääneliitlased. Tarnitavate lennukite täpset arvu pole avaldatud, kuid väljaanne The Telegraph hindas jaanuaris, et Holland, Taani ja Norra pakuvad Ukrainale kokku umbes 60 hävitajat F-16. Kõik need on umbes 40 aastat vanad.

Ukraina sõjalise eksperdi, endise sõjaväelenduri Roman Svitani andmeil hakkavad esimesed hävitajad F-16 Ukrainas baseeruma kevadel. Samas oletas Svitan, et mõned sellised lennukid juba tegutsevad seal.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Bahmuti suunal edasi. Seda kinnitavad ka 12. ja 13. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Vene väed jõudsid Ivanivske lähistele. Ukraina ja Vene allikad teatasid, et lahingud käivad ka Bohdanivka lähedal. Samuti käivad lahingud endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal. Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed pommitasid Tšasiv Jaris paiknevaid Ukraina vägesid.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud. Vene väed suutsid veidi edasi liikuda koksitehase lähistel. Üks Vene blogija väitis, et Vene vägede kontrolli all on ligi 17,5 protsenti Avdijivka linnast.

Avdijivka suunal tegutseva Ukraina brigaadi pressiesindaja ütles, et linna kaitsvatel vägedel on kasutada ka varulogistikateed. Pressiesindaja siiski kinnitas, et linnas käivad tänavalahingud. Ukraina ja Vene allikad teatasid, et lahingud käivad veel Siverne, Stepove, Nevelske, Pervomaiske ja Opõtne lähedal.

Kurskis põleb Venemaa naftarajatis

Ukrainska Pravda vahendas, et ööl vastu neljapäeva puhkes Kurski oblastis asuvas naftahoidas tulekahju. Kohalikud võimud teatasid, et hoidlat tabas droonirünnak.