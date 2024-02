Saarikko Soome Keskerakonna juhiks tagasi ei kandideeri

Saarikko andis neljapäeval pressikonverentsi. Ta ütles, et on erakonnalt palju saanud ja andis tagasi kõik, mida suutis anda. Saarikko teatas veel, et ootab kolmandat last, vahendas Helsingin Sanomat.

Saarikko sai Keskerakonna juhiks 2020. aastal ning on olnud nii Soome teadusminister kui ka rahandusminister.

Keskerakonna reitingul pole aga viimaste aastate jooksul hästi läinud, hiljutisest Yle uuringust selgub, et Keskerakonna toetus on 10,8 protsenti.

Soome Keskerakond mängis aastakümneid riigi poliitikas olulist rolli. Partei on andnud Soomele kolm presidenti, need on Lauri Relander, Kyösti Kallio ja Urho Kekkonen. Viimaste aastate jooksul on Keskerakond aga kaotanud paljud oma valijad Põlissoomlastele.