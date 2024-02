Vene inimõiguslane Orlov lubab vanglaähvarduse kiuste võitlust jätkata

Venemaa laiali saadetud inimõigusorganisatsiooni Memorial kaasesimees Oleg Orlov ütles, et jätkab võitlust, kritiseerides vanglaähvardusele vaatamata Venemaa tegevust Ukrainas. Reedel algab uus kohtuprotsess Orlovi üle.

Orlov ütles uudisteagentuurile AFP oma Moskva korteris, mille uksele on vandaalid sodinud Z-tähe, et ei kahtle talle osaks saavas süüdimõistmises eelolevate nädalate jooksul.

Enne kohtuistungit, kus teda süüdistatakse Vene armee diskrediteerimises, on ta juba pakkinud koti vanglas vajaminevate asjadega. Süüdimõistmise korral võib teda ees oodata kuni viis aastat kestev vanglakaristus.

70-aastane Orlov, kes on Venemaa seaduste järgi klassifitseeritud "välisagendiks", on Kremli teravaimate kriitikute hulgas üks viimaseid erandeid, kes veel ei viibi vanglas ega ela paguluses.

"Ma ei taha vanglasse sattuda, aga kas mul on valida?" küsis Orlov, kes alustas oma aktiivset tegevust Nõukogude Liidu ajal 1980. aastatel, olles inimõigusrühmituse Memorial üks loojaid.

Orlov märkis samuti, et tunnistada kohtunike ees mingit süüd tähendaks talle oma senise elu eitamist. "Pole valikut. Peame võitlust jätkama," rääkis ta.

Mullu oktoobris sai Orlov esimese kohtuprotsessi järel Venemaa relvajõudude diskrediteerimise eest karistuseks trahvi, mis on suhteliselt leebe karistus, aga seejärel algatas prokuratuur tema vastu uue asja.

Orlov kinnitas samuti, et ei ole tahtnud Venemaalt lahkuda, sest on pidanud end tõhusamaks just seal tegutsedes.