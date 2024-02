Praegu on sellel kohal hiljuti Keskerakonnast Isamaasse lahkunud Jüri Ratas. Märtsis toimuvad iga-aastased juhatuse valimised, kus Ratasel on nüüd oluliselt väiksemad võimalused valituks osutuda, sest Keskerakonna fraktsioon ei pruugi teda toetada. Indrek Kiisler küsis EKRE esimehelt Martin Helmelt, kas EKRE on üldse sellest kohast huvitatud.