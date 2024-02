Iisraeli armee korraldas haarangu Lõuna-Gaza peamises haiglas

Iisraeli kaitsevägi korraldas neljapäeval haarangu Lõuna-Gaza Nasseri haiglas, mis on piirkonna suurim. Iisraeli ametnike sõnul said nad luureandmed, et äärmusrühmitus Hamas tegutses haiglas ning seal hoiti varem Iisraelist röövitud pantvangid. Haiglas toimunud haarang kasvatas hirme humanitaarse olukorra halvenemise ees.