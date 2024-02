Itaalia põllumehed protestisid Roomas

Põllumehed on avaldanud viimastel nädalatel meelt üle kogu Euroopa, eriti märkimisväärsed meeleavaldused on leidnud aset Prantsusmaal, Poolas ja Saksamaal. Põllumehed on rahulolematud nende kaupade madalate hulgimüügi hindade, kasvavate sisendkulude, odavate importide ja EL-i keskkonnanõuetega.

Üks rühm põllumehi kogunes Rooma linnavalitsuse hoone eest Piazza del Campidoglio väljakul. Meelevaldajad tulid kohale traktoritega ja nõudsid valitsuselt abi.

Põllumehed on oluline valijate grupp Girogia Meloni parempoolsele valitsusele, millel on lähedased suhted peamise põllumeeste esindusorganisatsiooniga Coldiretti. Neljapäeval peetud meeleavaldused korraldasid teised, valitsusega jahedamate suhetega põllumeeste organisatsioonid.

"Meil pole seni sidemeid valitsusega olnud, sest see ei aita meid. Valitsus pole meile lähedane, nii lihtne see ongi," ütles Sitsiilialt pärit 18-aastane meelavaldaja Mattia Buzzone.

Teine meeleavaldus leidis aset pärastlõunal Rooma antiikstaadioni Circus Maximus lähedal. Ka seal protestinud põllumehed tulid kohale traktoritega.

Varem peetud meeleavalduste järel, mil põllumehed sõitsid traktorites Colosseumi ees, nõustus valitsus taastama maksuvabastuse, mis kadus 2024. aasta alguses.

Reutersi kätte jõudnud eelnõu järgi saavad põllumehed deklareerida kuni 10 000 eurot põllumaa kasutuselt teenitud tulu maksuvabalt ning tulumaks samadele tuludele vahemikus 10 000 kuni 15 000 eurot väheneb poole võrra.

"Meid tuleb väärtustada, sest meil on palju makse, me oleme alati sunnitud sente lugema. Me ei saa elada, varem või hiljem me sureme," ütles Reutersile põllumees Daniele.