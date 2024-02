Punase mere rünnakud võivad põhjustada tee defitsiiti Ühendkuningriigis

Briti jaemüüjate konsortsium hoiatas, et see on märganud ajutisi tarnehäireid musta tee kaubakategoorias, ning asjaga kursis oleva allika sõnul viibivad ka mõnede maitsestatud teede tarned.

Kuigi riigi kaks suurimat kauplusteketti näitavad oma veebikauplustes veel piisavalt tee olemasolu, hoiatasid ettevõtted, et Punasel merel toimuvate laevandushäirete pikkus määrab, kas tarbijad näevad tühje riiuleid Euroopas.

Tegemist on esimese toiduainega, mille puhul on tulnud teated võimalikust defitsiidist pärast seda, kui huthi mässulised alustasid rünnakuid kaubalaevadele Punasel merel. Rünnakute tõttu aeglustus kaubavahetus Aasia ja Euroopa vahel.

Must tee on populaarne jook Ühendkuningriigi elanike seas. Ühendkuningriik on suuruselt viies tee importöör maailmas ning üle poole imporditavast teest jõuab riiki Keeniast ja Indiast, mistõttu sõltub see eriti palju Punase mere kaubateest.

Töötlemata tee jõuab Ühendkuningriiki, kus seda töödeldakse ja pakitakse. Tänu sellele on Ühendkuningriik olnud viimastel aastatel suuruselt kümnes tee eksportöör maailmas.

"On ajutised mustade teede tarnehäired, kuid mõju tarbijatele jääb väikeseks, sest jaemüüjad ei eelda suuri probleeme," ütles Briti jaemüüjate konsortsiumi toidu ja jätkusuutlikkuse osakonna juht Andrew Opie.

Briti teetööstusega kursis olev isik ütles Reutersile, et hetkel viibivad mõned tarned, kuid ta ei oota suurt defitsiiti.

Ekspordi ja rahvusvahelise kaubanduse instituudi (IEIT) peasekretär Marco Forgione ütles, et tee on kõigest esimene paljudest kaupadest, mille tarned kannatavad tulevikus tekkinud tarnehäirete kriisi tõttu.

Alternatiivne laevatee mööda Lõuna- ja Lääne-Aafrika rannikut lisab 10 kuni 14 päeva tarne pikkusele võrreldes Punase mere ja Suessi kanali kaudu toimuvate tarnetega.