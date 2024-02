Reedel sajab lörtsi ja vihma

Öö vastu reedet tuleb pilves, mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Paiguti on udu. Puhub nõrk kagutuul. Külma on kuni viis kraadi, Kirde-Eestis kuni seitse, saartel on pisut soojem.

Hommikuks pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Endiselt on kohati udu. Kagutuul puhub saartel ja rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on endiselt kuni seitse kraadi, saartel on soojem, kuni +1 kraad. Ja teed on libedad.

Ennelõunal jõuab meile aga uus lörtsi- ja vihmasadu, Kirde-Eestis sajab ka lund. Sekka tuleb jäävihma ja on jäidet. Kagutuul tugevneb, puhudes saartel ja rannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja lubab õhtuks kuni kuus kraadi, Kirde-Eestis on veel pisut jahedam, kuni -1 kraad.

Nädalavahetusel saame aga nii vihma kui päikest. Kui laupäev tuleb soe ja sajune – öösel on keskmiselt neli, päeval kolm kraadi sooja ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi –, siis pühapäevaks õhk jaheneb ning öö ja päeva keskmised langevad -4 ja -3 kraadini. Suusatajate rõõmuks tuleb päev sajuta.

Külmakraade jagub ka uue nädala algusesse ja sajuvõimalus on väike.