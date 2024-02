Kreeka parlament kiitis heaks abieluvõrdsuse

Seega saab Kreekast esimene õigeusuriik, mis aktsepteerib samast soost paaride abielusid.

Samal ajal kiitis parlament heaks ka samast soost paaride võrdsed lapsendamisõigused. Samuti võrdsustati samast soost paaride õiguslik staatus, mille seas näiteks laste eest hoolitsemise puhul.

Parlamendis hääletas seaduse poolt 176 ja vastu oli 76 rahvaesindajat, edastab Ekathimerini.

Eelnõu toetas suurem osa valitseva paremtsentristliku erakonna Uus Demokraatia (ND) saadikuid, kuid erakonna sees tekkinud lõhe tõttu vajas valitsus osade vasakpoolsete opositsioonierakondade toetust, kirjutab Ekathimerini. Samuti opositsioonis olevad parempopulistlikud erakonnad ja Kreeka Kommunistlik Partei hääletasid eelnõu vastu.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis lubas pärast mullust valimisvõitu seaduste paketi parlamendis läbi suruda.

"Reform parandab paljude meie kaaskodanike elu ilma teistelt midagi ära võtmata," ütles peaminister BBC andmetel enne hääletust toimunud parlamendiistungil.

Suurimaks takistuseks on seadusele olnud riigi mõjuvõimsa õigeusukiriku vastuseis.

Kreeka kiriku pea peapiiskop Ieronymos lubas jaanuaris, et ei tõsta veel samast soost paaride abielu ja lapsendamise ees käsi. Arvamusküsitluste põhjal pooldab kreeklaste enamus samast soost paaride abielu, kuid on lapsendamisõiguse andmise vastu. New York Timesi andmetel on mõned kiriku esindajad teatanud, et nad ei risti samast soost vanemate lapsi.

Mitsotakis kirjeldas pärast hääletust sotsiaalmeedias seaduse vastuvõtmist kui inimõiguste verstaposti.

"See peegeldab tänast Kreekat ehk edumeelset ja demokraatlikku riiki, mis on kirglikult pühendunud Euroopa väärtustele," sõnas peaminister.