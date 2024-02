Netanyahu: Palestiina tunnustamine oleks auhind Hamasile terrorirünnaku eest

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles eelmisel nädalal USA välisministrile Antony Blinkenile, et USA-s arutluse all olev otsene või kaudne Palestiina riigi tunnustamine "oleks auhinnaks neile, kes kavandasid ja juhtisid 7. oktoobri veresauna".

Netanyanu ja Blinkeni vestluse vastavat sisu edastas Axiosele kaks anonüümseks jääda soovinud Iisraeli ametnikku.

Seni on seisnenud USA poliitika selles, et Palestiina tunnustamine võib leida aset ainult Iisraeli ja Palestiina vaheliste kõneluste tulemusel. Iisraeli valitsus on mures, et USA kaalub nüüd oma pikaajalise poliitika muutmist, mis asetaks Tel Avivi surve alla tunnustada Palestiina riiki.

Näiteks soovivad Netanyahu parempopulistlikud koalitsioonikaslased, et Iisraeli valitsus võtaks vastu ametliku otsuse, et Iisrael ei toeta mingil juhul Palestiina riiki. Kuigi selline samm võiks ennetada USA meelemuutust, ei soovi Netanyahu seda veel astuda.

Netanyahu mure põhjuseks on asjaolu, et USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ettepanekud Gaza sõja järgseks rahuks hõlmavad enda alla "tagasipöördumatut teekonda" Palestiina riigi loomiseks. Viimasel ajal hakkas aga administratsioon kaaluma ideed, et Palestiina tunnustamine võiks olla esimene, mitte viimane samm Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks, ütles Axiosele üks USA ametnik.

Näiteks palus hiljuti Blinken välisministeeriumi ametnikel koostada ülevaate ja pakkuda talle välja eri võimalusi Palestiina tunnustamiseks USA poolt. Siiski ütleb välisministeerium, et hetkel pole poliitika muutunud ning ülevaadete koostamine on tavapärane ministeeriumi tööülesanne.

USA-l on mitu võimalust Palestiina tunnustamiseks. Esiteks võib USA luua kahepoolsed diplomaatilised suhted Palestiinaga. Teiseks võib Washington jätta kasutamata oma veto ÜRO julgeolekunõukogus, mis võimaldaks ÜRO-l võtta vastu Palestiina organisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks. Kolmandaks võib USA motiveerida teisi riike Palestiinat tunnustama.

Iisraeli ametnike sõnul tõstatas Netanyahu Palestiina võimaliku tunnustamise küsimuse kohtumisel Blinkeniga. Iisraeli peaministri sõnul oleks see auhinnaks Hamasile 7. oktoobril terrorirünnaku korraldamise eest. Samuti väitis Netanyahu, et selline otsus ainult kahjustaks rahu saavutamise väljavaateid.

Palestiina tunnustamise teemat arutasid ka Netanyahu riikliku julgeoleku nõunik Tzachi Hanegbi ja Palestiina Omavalitsuse minister Hussein al-Sheikh. Hanegbi ütles al-Skeikhile, et pole võimalustki, et sõda lõpeb kahe riigi lahenduse ehk Palestiina tunnustamisega Iisraeli poolt. Ta rõhutas samuti, et tegemist on pikaajalise Iisraeli riikliku poliitikaga.

"See pole ainult Likudi valitsus. Palestiina riiki polnud ka siis, kui Iisraelis olid teised valitsused, seega teil tuleb olla realistlikud ning pakkuda välja praktilisemad eesmärgid sõjale järgnevateks päevadeks," ütles Hanegbi al-Sheikhile. Likud on Netanyahu koduerakond.