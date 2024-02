Riigikogu liige Metsoja astub Pärnu volikogu esimehe kohalt tagasi

Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja (Isamaa) teatas neljapäeval, et peatab märtsist enda volitused, mis tähendab, et volikogu peab omale valima uue juhi.

Metsoja kirjutas avalduse peatada tema volitused volikogu liikmena 1. märtsist esialgu kolmeks kuuks, mis on miinimumaeg, kirjutab Pärnu Postimees.

Põhjused on tema sõnutsi isiklikud, aga seotud ka töökoormusega. "Kui asju saab liiga palju, tuleb teha valik," selgitas ta.

Metsoja sõnutsi on volikogutöö pealt näha lihtne, et kannatad kord kuus koosoleku ära, kuid taustal käib koos koalitsiooninõukogu, tuleb esindada linna, osaleda eri kogudes, peale selle kuulub Metsoja riigikokku ja on augustist erakonna peasekretär.