Kolonel Kiviselg: Venemaa on koondanud Avdijivka juurde ligi 50 000 sõdurit

Avdijivka juures võitleva Ukraina 3. üksiku ründebrigaadi asekomandör Rodion Kudrjašov ütles Ukraina portaalile Unian, et Ukraina võitlejad on olnud sunnitud teatud positsioonidelt taganema, et vaenlasele paremini vastu panna. Tema sõnul on Vene vägedel Avdijivka ümbruses seitsmekordne ülekaal. Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg ütles tänasel pressikonverentsil, et Venemaa on koondanud Avdijivka juurde pea 50 000 võitlejat. Jätkab Mall Mälberg.