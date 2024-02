WSJ: Hiina kinnisvarasektor libiseb tagasi sotsialismi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina kinnisvarasektor püsib languses ning kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping üritab nüüd taaselustada sotsialistliku süsteemi ja suurendab riigi haaret kinnisvarasektori üle.

Uute elamispindade müük langeb, Hiina kinnisvaraomanikud kärbivad kulutusi ja loobuvad laenude tagasimaksmisest. Arendajad on raskustes, nende projektid jäävad pooleli ja firmad lähevad üksteise järel pankrotti.

Uue kompartei strateegia kohaselt plaanib riik nüüd üle võtta suurema osa kinnisvaraturust. Kompartei käivitas nüüd selleks kaks suurt programmi.

Esimene programm seisneb selles, et riik ostab kokku pooleli olevad kinnisvaraprojektid. Valitsus ehitab siis need projektid valmis ja hakkab neid elamispindasid välja üürima. Teise programmi alusel hakkab riik ise arendama kinnisvaraprojekte.

Need plaanid on kooskõlas viimaste aastate kompartei poliitikaga, kuna Xi Jinping tahab riigis kärpida ettevõtjate mõjuvõimu.

Pole veel selge, kas Peking suudaks selle plaani ka reaalses elus ellu viia. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et see strateegia sisaldab vastuolulisi eesmärke, mis võivad lõpuks raskendada selle plaani täielikku elluviimist.

Xi Jinping tahab aga kinnisvarasektoris vähendada spekuleerimist. Ta usub, et tarbijatel peab olema võimalik osta kinnisvara taskukohase hinnaga. Seetõttu soovib kompartei järgmise viie aasta jooksul turule tuua ligi kuus miljonit elamut.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et sellised plaanid viiksid Hiina eluasemeturu tagasi Mao Zedongi ajastusse. Hiinlased said siis kodu osta vaid siis, kui kompartei seda lubas.

Majandusteadlased aga usuvad, et kommunistlik partei ei suuda oma ambitsioonikat kinnisvarastrateegiat ellu viia. Mõned analüütikud eeldavad, et selline plaan võib järgmise viie aasta jooksul maksta kokku umbes 1,4 triljonit dollarit.