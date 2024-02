Laupäev on tuuline, pärastlõunal sajuhood harvenevad

Laupäeva öö on pilvine ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 17, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Hommikul sajab vihma juba mitmel pool, Hiiumaal ja looderannikul ka lörtsi. Ja paiguti on udu. Tuul puhub lõunast ja edelast iiliti kuni 17, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 6 kraadi. Laupäeva hommik Otepää kandis, kus antakse start Tartu maratoni vabatehnika sõitudele, on vihmane ning sooja on kuni 4 kraadi, tuul puhub edelast ja lõunast 9 meetrit sekundis, iiliti 15 meetrit sekundis.

Laupäeva päev on vihmane ja lörtsine, pärastlõunaks aga sajuhood harvenevad. Puhub lääne- ja loodetuul 6 kuni 12, iiliti 15, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi ja pärastlõunal temperatuur langeb.

Pühapäev on kõrgrõhuala mõjul sajuta ja selgema taevaga. Öösel on külma 1 kuni 7 kraadi, päeval 0 kuni -2 kraadi ning õhtuks temperatuur langeb kiiresti.

Esmaspäeva öö tuleb seega jahe, keskmiselt -9 kraadi, päeval 0 kraadi. Sajab lund ja lörtsi, paiguti tuiskab. Lund, lörtsi ja vihma on oodata ka teisipäeval ja kolmapäeval ning õhutemperatuur kõigub pluss- ja miinuskraadide vahel.