EL käivitab ametlikult laevakaitsemissiooni Punasel merel

Ühe ametniku sõnul on EL-i eesmärk saada missioon koodnimetusega Aspides (kreeka keeles "kilp") toimima mõne nädalaga vähemalt nelja laevaga.

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Belgia on juba teada andnud, et kavatsevad panustada laevadega.

Missiooni üldiseks komandöriks määratakse kreeklane ning operatiivjuhiks merel saab itaallane, ütles EL-i ametnik.

EL on öelnud, et missiooni mandaat, mis on esialgu kavandatud aastaks, on piiratud tsiviilaluste kaitsmisega Punasel merel ning ühtegi rünnakut Jeemeni territooriumile ei korraldata.

USA on juba piirkonnas juhtimas oma merekoalitsiooni ning andnud koos Suurbritanniaga lööke huthi mässulistele Jeemenis.