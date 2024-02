Teadlased kutsuvad loodusesõpru osalema talvisel jäljeloendusel

Tartu Ülikooli terioloogid kutsuvad kõiki loodusesõpru osalema esimest korda toimuval imetajate talvisel jäljeloendusel. Reeglid ei ole keerulised: tuleb valida vähemalt kahekilomeetrine metsarada ning üles märkida ulukite jäljed, mis leitakse.

"Jäljekütiks on kõige parem hakata siis, kui lund on sadanud. Umbes päev või kaks peale värske lume sadamist. Siis on ulukid juba piisavalt jälgi teinud metsa alla, kõik jäljed on värsked ja selged ning hästi loetavad ja see on kõige parem aeg uluki jäljeloenduseks," selgitas loodusehuviline Urmas Roht.

Palojärve ääres olevas metsas hakkasidki kohalikud lapsed jäljekütiks.

"Leidsime metskitse jälgi, metssea jälgi," ütles Doora, kelle sõnul leidus metsas enim metssea jälgi.

Lisaks vabatahtlikele jäljeküttidele püüavad metsloomade arvukust määrata jahimehed, et teadlased saaksid rohkem teada ulukite paiknemise ja liikumise kohta.

"Looduses on kõik kõigega seotud ja kui üks liik kipub ära kaduma, siis see kindlasti mõjutab ökosüsteemi. Tegelikult loodusuurijatel on vaja teada, kui palju meil metsades parasjagu einevaid ulukeid elab," rääkis Roht.

Rohkem infot metsloomade talvises jäljeloenduses osalemise kohta leiab Tartu Ülikooli kodulehelt.