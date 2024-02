Transpordiamet hoiatab: teed muutuvad äärmiselt libedaks

Laupäeva pärastlõunal sajab Eesti lõunaosas vihma ja lund ning teed võivad olla kohati lumised või märjad. Eesti põhjaosas on peamiselt sajuta ilm ja teekatted on kuivad või soolaniisked. Kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on jäised ning selle peale sadanud vihma tõttu väga libedad ja raskesti läbitavad.

Ilmaprognoosi järgi õhtul ja öösel taevas selgineb ning sadu lakkab, aga temperatuur langeb alla nulli. Sellega seoses märjad ja niisked teekatted jäätuvad ning muutuvad äärmiselt libedaks. Öösel on õhutemperatuur -1 kuni -7 kraadi vahel, saartel võib jääda null kraadi juurde.

Transpordiamet tuletab meelde, et keeruliste ilmaolude korral tuleb sõidukijuhil olla äärmiselt ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil.

Liiklejatelt oodatakse infot teeolude kohta telefonil 1247.