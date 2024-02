Orban lubas, et Ungari ratifitseerib peagi Rootsi NATO taotlus

"See on hea uudis, et meie vaidlus Rootsiga saab peagi lõpu," ütles Orban laupäeval oma toetajatega kohtudes. "Me liigume selles suunas, et parlamendi kevadistungjärgu alates saame ratifitseerida Rootsi liitumise NATO-ga."

Ungari parlament koguneb taas 26. veebruaril.

Orban lisas, et ta on koos Rootsi peaministri Ulf Kristerssoniga teinud samme usalduse taastamiseks kahe riigi vahel. Ta ei täpsustanud, mida täpselt Rootsi kolleegiga on kokku lepitud.

Ungari on viimane NATO liikmesriik, mis pole Rootsi taotlust heaks kiitnud. Viimati kiitis taotluse heaks Türgi.