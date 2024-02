Pühapäev tuleb päikesepaisteline

Ööl vastu pühapäeva pilvisus hõreneb ja ilm on peamiselt sajuta. Puhub loodetuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saarte rannikul kohati vaid null kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb selge ja sajuta. Tuul puhub loodest ja läänest 3 kuni 9, rannikul iiliti 13, Virumaa rannikul 8 kuni 13, iiliti 17 meetrit sekundis. Külma on oodata 1 kuni 6 kraadi.

Tartu maratonil sõitjatele – kui öösel võib piirkonnas veidi lund ja lörtsi sadada, siis päev tuleb valdavalt selge taevaga ja sajuta. Hommikul on külma kuni kuus kraadi, kuid päeval tõuseb temperatuur vahemikku 0 kuni -2 kraadi.

Ka mujal Eestis tuleb päev selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhun läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +3 kraadi, kuid juba õhtupoolikul hakkab temperatuur kiiresti langema.

Kui uue nädala alguses esineb pilvises taevas ka selgimisi, siis kolmapäevast pilvisus tiheneb. Esmaspäeval sajab Lääne-Eestis mitmel pool lund ja lörtsi ning tuiskab. Järgnevail päevil on sadu oodata juba üle kogu Eesti. Kui teisipäeval ja kolmapäeval tuleb vihma vaid saartel, siis neljapäeval juba ka mandril.

Õhutemperatuur on tõusuteel ehk kui esmaspäeva öösel on külma keskmiselt seitse ning päeval null kraadi, siis neljapäeva öösel on keskmine temperatuur 0 ning päeval +2 kraadi.