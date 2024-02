ISW: Venemaa võib Avdijivkas kasutatud taktikat laiemalt korrata

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) väitel võib Venemaa Avdijivkas edu toonud taktikat veel kasutada, kui Lääne tugi Ukraina õhutõrjele toppab.

Oluline 18. veebruaril kell 14.20:

- Stubb Münchenis: Ukrainast peab saama NATO liige;

- ISW: Venemaa võib Avdijivka taktikat laiemalt korrata;

- Ukraina õhutõrje tulistas pühapäeval alla lennuki Su-34, droone ja raketi;

- Putin nimetas Avdijivka langemist oluliseks võiduks.

Stubb Münchenis: Ukrainast peab saama NATO liige

Tulevase Soome presidendi Alexander Stubbi sõnul tuleb pikemas perspektiivis pingutada selle nimel, et Ukraina saaks NATO sõjalise liidu liikmeks.

Stubb rääkis Münchenis ajakirjanikele, et esmalt peaksid seda tegema kõik need enam kui 30 riiki, kes on lubanud sõlmida Ukrainaga kahepoolse julgeolekuleppe. Ta rõhutas, et detsembris pühendusid sellele ka Põhjamaad.

Hiljem saab Stubbi sõnul Ukrainast ka Euroopa Liidu ja lõpuks NATO liige.

Stubbi sõnul ei tohiks mõelda, et lääs on Ukraina toetamisel ebaõnnestunud. "Kui see nii oleks, siis poleks Ukrainat enam olemas," rääkis ta.

Märtsis presidendina ametisse astuv Stubb osutas, et annab hinnanguid kui professor, kuna presidendivolitusi tal praegu ei ole.

Stubb viitas ka Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi surmale, nõudes Venemaa vastutusele võtmist järjekordse jõhkra poliitilise mõrva eest. Ta lausus Soome ja välismaa ajakirjanikele, et ei unusta kunagi hetke, mil ta reedel Münchenis Navalnõi surmast kuulis.

ISW: Venemaa võib Avdijivka taktikat laiemalt korrata

Venemaa võib Avdijivkas edukust näidanud taktikat laiemalt korrata, kui Lääs jätkab sõjalise abiga viivitamist, teatas mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

ISW märkis, et Vene väed kindlustasid Avdijivka pealetungi ajal üleoleku õhus, samal ajal kui lääneriikide viivitused on takistanud Ukraina õhutõrjet.

Kaitseminister Rustem Umerov ütles pärast Ukraina taandumist Avdijivkast, et Ukraina vajab kaasaegseid õhutõrjesüsteeme Vene juhitavate pommide vastu, kaugrelvi Vene formatsioonide hävitamiseks ja rohkem suurtükimürske.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et Vene vägedel oli 17. veebruaril täielik kontroll Avdijivka üle. ISW andmetel oli Moskva edu suures osas tingitud lokaliseeritud õhuülekaalust ja uuest taktikast korraldada massilisi pommirünnakuid, et toetada edasiliikuvaid jalaväevägesid.

Ukraina seersant Jehor Firsov ütles üleriigilises televisioonis, et Vene väed on viimastel päevadel Avdijivka pihta saatnud kuni 500 juhitavat pommi, vahendas The Kyiv Independent.

3. eraldiseisva ründebrigaadi pressiesindaja Oleksandr Borodin ütles 16. veebruaril avalik-õiguslikule ringhäälingule Suspilne, et Venemaa heitis ühe päevaga alla 60 KAB-pommi. "See on väga suur arv rinde suhteliselt väikesel alal," ütles ta.

Juhitavate pommide tegevusraadius on 70 kilomeetrit ja need võimaldavad Venemaal anda lööke kaugemalt rindejoone tagant.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnat ütles, et ainus viis, kuidas Ukraina saab taoliste pommide vastu võidelda, on tulistada alla pomme viskavad Su-34 ja Su-35 lennukid, vahendas The Kyiv Independet.

Ukraina tulistas alla ühe Vene lennuki Su-34

Ukraina õhutõrje tulistas pühapäeva hommikul alla 12 drooni Shahed, lennuki Su-34 ja ühe Kh-59 raketi, teatasid Ukraina õhujõud.

Lennuk tulistati alla kell 6 hommikul Ida-Ukraina kohal. Droonid ja rakett tulistati alla Tšernihivi, Sumõ, Poltava, Kirovohradi ja Dnipro oblastis öise ja hommikuse rünnaku käigus.

Rünnaku käigus lasi Venemaa välja kuus juhitava õhutõrjerakettiga S-300, kolm tiibraketti Kh-22, juhitava õhuraketi Kh-59 ja 14 ründedrooni Shahed.

Poltava piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juhi Philip Pronini sõnul tabas üks droon infrastruktuurirajatist Poltava oblastis.

"See põhjustas tulekahju, mis on juba kustutatud. Ohvreid ega vigastatuid ei olnud," kirjutas ta oma Telegrami kanalil.

Sumõ oblastis hukkus 17. veebruari õhtul toimunud Vene mürskudes üks inimene ja üks sai vigastada. Venemaa raketirünnakutes hukkus samal õhtul ka vähemalt kaks inimest Donetski oblastis Slovjanskis ja Kramatorkis.

Laupäeva pärastlõunal hukkusid Harkivi oblastis Kupjanskis Vene rünnakutes vähemalt üks inimene ja viga sai viis inimest.

Ukraina sõjaväelased tulistasid laupäeva hommikul alla kaks Venemaa hävitajat Su-34 ja veel ühe Venemaa lahingulennuki Su-35.

Putin nimetas Avdijivka langemist oluliseks võiduks

Ukraina liider ütles Müncheni julgeolekukonverentsil, et relvatarnete aeglustumine mõjutab otseselt rindejoont ja sunnib Ukrainat territooriumi loovutama.

"Ukraina hoidmine kunstlikus relvadefitsiidis, eriti suurtükiväe ja kaugmaa võimete puudujäägis, võimaldab Putinil kohaneda sõja praeguse intensiivsusega," ütles ta.

Avdijivka oli Moskvale esimene suur sõjaline võit alates eelmise aasta maist. Analüütikud usuvad, et Ukraina Avdijivkast taganemine annab sõjas initsiatiivi Vladimir Putinile, ja seda kuu aega enne valimisi, mis annavad talle veel kuus aastat ametisolekut, ja päev pärast Venemaa juhtiva opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi surma.

Putin nimetas Avdijivka langemist oluliseks võiduks, ütles Kreml oma veebisaidil avaldatud avalduses. Putin avaldas austust ka hukkunud sõduritele öeldes: "Igavene au kangelastele, kes langesid sõjalise erioperatsiooni ülesannete täitmisel!"

Avdijivka langemist nähakse ka järjekordse sammuna Moskva haarde kindlustamiseks umbes 20 kilomeetrit idas asuva Donetski piirkondliku keskuse üle, mida Venemaa ja venemeelsed väed hoiavad alates 2014. aastast.

Venemaa ei ole avaldanud üksikasju oma kaotuste kohta Avdijivka üle käinud jõhkrates lahingutes, kuid Ukraina ametnike ja Lääne sõjaliste analüütikute sõnul on selle edusammuga kaasnenud ulatuslikud kaotused nii isikkoosseisu kui ka soomusmasinate osas. Samuti kirjutavad mõned sõjablogijad, et Venemaal ei ole endiselt täielikku kontrolli linna loodeservas asuva Avdijivka koksi- ja keemiatehase üle, mis on olnud Avdijivka viimane tugipunkt ja kus usutakse olevat veel Ukraina üksusi, vahendas Reuters.

"Kasutame meetmeid linna täielikuks puhastamiseks Ukraina võitlejatest ja linnast lahkunud Ukraina üksuste blokeerimiseks, mis asuvad Avdijivka koksi- ja keemiatehases," ütles Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov ministeeriumi Telegrami kanalil avaldatud videos.