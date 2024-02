Politsei sai Läänemaalt leitud imiku kehalt võimaliku ema DNA

Postimees kirjutas, et kuna ei saa välistada, et lapse sünnitanud ema võis langeda ise kuriteo ohvriks ja laps võeti talt jõuga ära, uurib politsei ka versiooni, et leitud DNA võib kuuluda hoopis kellelegi kolmandale.

"Meil on olemas lapse DNA ja ka võimaliku ema DNA, kuid andmebaasis sellele vastet ei ole. Me ei võta võrdlusproove ainult naistelt, vaid ka meestelt, kes võisid sel ajal seal piirkonnas viibida. Me ei välista, et laps võidi emalt jõuga ära võtta," ütles Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Vello Palmits ajalehele.

5. veebruaril tõi Läänemaal Suure-Lähtrul pererahva koer taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks, kuid tulemusi see ei andnud.

Läänemaal pole lähiajaloos sarnast juhtumit olnud. 2015. aastal leidis meedias kajastust juhtum Võrumaal, kus surnult metsast leitud imiku ema jäigi tuvastamata.